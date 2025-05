Messina conquista la Bandiera Blu, Schifani: “Orgoglio siciliano”

Messina ha ottenuto la “Bandiera Blu”, diventando la prima Città metropolitana d’Italia a ricevere questo importante riconoscimento. La Bandiera Blu, simbolo di eccellenza ambientale e qualità dei servizi, è assegnata dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località costiere che si distinguono per la gestione sostenibile del territorio e la promozione di un turismo ecologico.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso il suo orgoglio per questo risultato, definendo la conquista della Bandiera Blu come una grande soddisfazione per tutta la Sicilia.

Schifani ha inoltre rivolto i suoi complimenti al sindaco di Messina, Federico Basile, e ai 13 altri sindaci siciliani che, con i loro Comuni, sono stati premiati per il loro impegno nella tutela dell’ambiente e nella promozione di un’accoglienza di qualità.

Il presidente ha sottolineato come le spiagge siciliane siano tra le più belle d’Italia e ha ribadito l’importanza di continuare a investire in progetti che promuovano uno sviluppo responsabile e sostenibile. Pur esprimendo rammarico per le località non riconfermate, Schifani ha mostrato fiducia nel fatto che nel prossimo anno queste possano recuperare il riconoscimento.

La Bandiera Blu rappresenta non solo un traguardo ma anche un nuovo punto di partenza, in un cammino che mira a rafforzare la competitività dell’isola e a renderla sempre più “verde”.

