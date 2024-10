Traffico veicolare a rischio, il PD di Gioiosa Marea chiede misure urgenti

Il Partito Democratico di Gioiosa Marea ha lanciato un allarme riguardo alla situazione critica creatasi a seguito del blocco dell’autostrada che collega Messina a Palermo, ritenuta ormai insostenibile. In un appello formale, il partito ha espressamente richiesto l’intervento immediato delle autorità competenti, sottolineando come la condizione attuale rappresenti un grave rischio per l’incolumità dei cittadini e degli automobilisti.

Secondo il Partito Democratico, l’emergenza autostradale ha messo in ginocchio diverse comunità locali, aggravando le difficoltà già esistenti e creando nuovi pericoli per chi viaggia su questa arteria fondamentale della Sicilia. “Non possiamo più aspettare di fronte a una situazione insostenibile e di elevatissimo rischio per l’incolumità dei cittadini di Gioiosa Marea”, ha dichiarato il gruppo politico, puntando il dito contro la gestione della crisi da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) e dell’ANAS.

Il Partito Democratico ha poi avanzato una richiesta specifica alle istituzioni coinvolte, tra cui la Prefettura di Messina, guidata da Sua Eccellenza Cosima Di Stani. Il partito ha sollecitato l’istituzione immediata di un’unità di crisi per affrontare con urgenza la problematica e ripristinare la sicurezza del traffico veicolare tra le due città siciliane. “Alla luce di quanto accaduto in questi ultimi giorni, chiediamo ai vertici del CAS, di ANAS ed a Sua Eccellenza il Prefetto di Messina Cosima Di Stani, che venga istituita immediatamente una unità di crisi”, ha aggiunto il Partito Democratico.

Il comunicato conclude con un monito sulla gravità della situazione, avvertendo della possibilità che possa verificarsi una “tragedia annunciata” se non si interviene rapidamente. “Bisogna assolutamente evitare che si verifichi l’ennesima tragedia annunciata”, ha concluso il partito, esprimendo profonda preoccupazione per i rischi incombenti sulla popolazione e sollecitando un’azione tempestiva da parte delle autorità competenti.

