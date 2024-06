Meteo: temperature in aumento, caldo intenso e polveri sahariane

Mercoledì 19 giugno, un campo di alte pressioni domina la Sicilia, assicurando condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni. Sulla costa tirrenica, sull’Appennino e nelle zone interne, il cielo rimarrà in gran parte sereno o con poche nubi per l’intera giornata, ad eccezione di qualche sporadico addensamento serale. Analogamente, la costa ionica e quella meridionale vedranno cieli sereni o leggermente nuvolosi per tutta la giornata. I venti saranno deboli, provenienti dai quadranti nord-orientali, e tenderanno a diminuire e a ruotare verso gli stessi quadranti. Lo zero termico si attesterà attorno ai 4700 metri. Il basso Tirreno e il Mare di Sicilia varieranno da condizioni di quasi calmo a poco mosso, mentre il Canale sarà leggermente mosso.

Un rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale continuerà a garantire tempo stabile nei prossimi giorni, con cieli a tratti velati dal passaggio di sottili velature e caratterizzati dalla presenza di elevate concentrazioni di polveri desertiche sospese. Le temperature sono previste in significativo aumento, con punte massime che potrebbero raggiungere i 40-43°C nelle aree di pianura. Queste condizioni climatiche porteranno a un cielo a tratti lattiginoso, a causa del transito delle polveri sahariane. – Fonte 3Bmeteo.

