Apertura della campagna elettorale a Brolo, i componenti della lista

Il sindaco di Brolo ha inaugurato ieri la campagna elettorale ricordando i risultati ottenuti nel suo mandato precedente, focalizzandosi sul risanamento finanziario e progetti di riqualificazione. La nuova agenda amministrativa evidenzia la riqualificazione del centro storico, con progetti per recuperare spazi pubblici e edifici abbandonati. L’obiettivo è rendere il centro storico più attrattivo per residenti e turisti, supportando anche la crescita economica e turistica del paese.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di favorire l’insediamento di strutture ricettive per aumentare i posti letto e ha annunciato progetti per il finanziamento della riqualificazione del lungomare con fondi europei. La riqualificazione urbana emerge come priorità nella nuova agenda amministrativa, con un focus sul centro storico e sul lungomare come elementi chiave per il progresso della città.

I componenti della lista “Scriviamo il futuro con Pippo Laccoto Sindaco”:

Manuel Agnello – Sottufficiale Forze Armate

Amedeo Arasi – Commercialista

Nino Bonina – Impiegato

Domenica Caccetta – Commercialista

Cono Condipodero – Docente

Piero Faustino – Fisioterapista

Tina Fioravanti – Dipendente Caf

Alessandra Gagliardo – Docente

Mimmo Magistro – Avvocato

Catia Monastra – Psicologa

Linda Piscioneri – Medico

Nuccio Ricciardello – Impiegato di banca

Carmelo Ziino – Avvocato (Assessore designato)

