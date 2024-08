Università di Messina: Saitta lascia l’incarico di Pro-rettore

Oggi, la rettrice Giovanna Spatari ha comunicato ufficialmente che il professor Antonio Saitta ha deciso di rinunciare al suo incarico di Pro-rettore dell’Università degli Studi di Messina, a seguito di una dichiarazione della “Lega per Salvini premier della Sicilia”. In risposta, la rettrice ha confermato al professor Saitta la sua completa fiducia e l’incarico di gestire l’organizzazione amministrativa dell’Ateneo.

Questa decisione ha ricevuto il consenso unanime del Collegio dei Pro-rettori. I membri del Collegio, esprimendo la loro stima per il professor Saitta, hanno sottolineato l’importanza di mantenere salde le fondamenta culturali dell’Università come punto di riferimento per la governance dell’istituzione. La comunità accademica è impegnata a garantire l’autonomia di pensiero, la libertà individuale e il diritto di esprimere opinioni nel contesto del dibattito pubblico.

Il governo dell’Ateneo, pur mantenendo la propria imparzialità istituzionale, si impegna a tutelare queste libertà per tutti i membri della comunità accademica. La rettrice ha ringraziato il professor Saitta per la sua sensibilità e ha espresso la sua certezza che continuerà a svolgere i suoi ruoli di docente, ricercatore e Pro-rettore con dedizione e nel massimo interesse dell’Università degli Studi di Messina.

