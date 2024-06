Calderone e Calabrò, denunce per stalking e diffamazione

La disputa tra l’onorevole Tommaso Calderone, parlamentare di Forza Italia e noto avvocato penalista, e il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, anch’egli avvocato penalista, è culminata in una serie di denunce incrociate presentate alla Procura di Barcellona. Questa controversia, iniziata diversi mesi fa, ha visto per primo l’on. Calderone denunciare Calabrò per diffamazione e stalking.

Secondo Calderone, il sindaco Calabrò avrebbe usato i social media per dipingerlo come un politico disinteressato agli interessi della città del Longano. Calabrò avrebbe inoltre commentato sui social le notizie di stampa riguardanti il presunto coinvolgimento di Calderone nell’inchiesta della Procura di Messina sulle attività dell’ASP peloritana. Calderone sostiene che questi commenti abbiano avuto un impatto negativo sulla sua vita privata e sociale, configurando così un caso di stalking.

Successivamente, il sindaco Calabrò ha risposto con una denuncia contro Calderone, presentata anch’essa alla Procura di Barcellona. Nella sua denuncia, Calabrò accusa l’on. Calderone di minacce, stalking e attentato a corpo amministrativo dello Stato, riferendosi alla sua attuale posizione di sindaco.

Le accuse reciproche tra Calderone e Calabrò hanno messo in luce una profonda spaccatura politica e personale tra due figure di rilievo della comunità. Mentre Calderone accusa il sindaco di danneggiare la sua reputazione e di alterare le sue abitudini di vita attraverso l’uso dei social media, Calabrò contrattacca accusando Calderone di minacce e di tentare di compromettere il suo ruolo istituzionale.

Questa serie di denunce ha acceso un dibattito sulla liceità e sugli effetti dell’uso dei social media da parte di figure pubbliche per attaccare avversari politici. La Procura di Barcellona è ora chiamata a esaminare attentamente le accuse reciproche e a determinare se vi siano gli estremi per procedere legalmente contro uno o entrambi i protagonisti di questa vicenda.

La disputa legale tra Calderone e Calabrò rappresenta un esempio significativo delle tensioni che possono sorgere all’interno della sfera politica locale e delle implicazioni che queste possono avere sulla vita privata e professionale delle persone coinvolte.

