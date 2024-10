Premio Eccellenza Italiana 2024 a Washington, Antoci tra i protagonisti

A Washington, si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio Eccellenza Italiana 2024, giunto alla sua undicesima edizione. Questo prestigioso riconoscimento, promosso dalla Fondazione E-Novation, mira a celebrare l’impegno di professionisti, imprese e realtà territoriali che promuovono il ‘Made in Italy’ a livello internazionale. La manifestazione ha l’obiettivo di esaltare l’Italia e le sue eccellenze, valorizzando coloro che diffondono l’amore per la cultura italiana, la lingua e i valori di dialogo, pace e sostenibilità.

Tra i premiati di quest’anno spicca Giuseppe Antoci, ex Presidente del Parco dei Nebrodi, Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto, oggi europarlamentare per il Movimento Cinque Stelle e Presidente della Commissione Politica DMED del Parlamento Europeo. Antoci è noto per aver ideato il “Protocollo di Legalità”, una misura legislativa entrata in vigore nel 2017, volta a contrastare le infiltrazioni mafiose e adottata anche come modello dalla Commissione Europea per gli altri Stati membri.

Nel 2016, Giuseppe Antoci fu vittima di un grave attentato mafioso, dal quale riuscì a salvarsi grazie all’intervento tempestivo della sua scorta. Questo evento rappresentò il primo attentato contro un rappresentante delle istituzioni italiane dopo le stragi di mafia del 1992. Nonostante questo episodio drammatico, Antoci ha continuato la sua attività di contrasto alla criminalità organizzata, ottenendo numerosi riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale.

Durante la cerimonia a Washington, alla presenza dell’Ambasciata Italiana e di alte cariche istituzionali, Antoci ha ricevuto il Premio Eccellenza Italiana 2024. Tra i premiati, anche Claudio Pagliara, inviato della Rai a Washington. Nel suo discorso di ringraziamento, Antoci ha dichiarato: “È per me un grande onore e una grande emozione. Lo dedico ai tantissimi italiani che, per vari motivi, hanno scelto di vivere negli Stati Uniti. Tanti di loro, inseguendo ‘il sogno americano’, hanno portato pezzi della nostra storia e delle nostre tradizioni contribuendo a fare grande questo Paese”.

