Meteo in Sicilia, sole e nubi nel Weekend ma migliora domenica

Sabato la Regione Sicilia sarà interessata da un campo di alte pressioni che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Sul litorale tirrenico si registrerà un tempo variabile, con schiarite più ampie nel pomeriggio. Il litorale ionico vedrà cieli sereni o leggermente nuvolosi per tutto l’arco della giornata, con qualche nuvola in più in serata. Le zone meridionali e interne della regione godranno di cieli sereni o parzialmente nuvolosi, mentre sull’Appennino il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso, ma la copertura nuvolosa aumenterà nel pomeriggio. I venti saranno deboli, provenienti da nord-est, con rotazione in giornata. La temperatura del zero termico sarà intorno ai 3.400 metri. Il Basso Tirreno si presenterà poco mosso, mentre il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia saranno da mosso a poco mosso.

Nel fine settimana, si prevede un miglioramento progressivo delle condizioni meteorologiche, sebbene il tempo rimanga variabile. La nuvolosità sarà irregolare, talvolta compatta, con possibilità di acquazzoni brevi sulle aree interne della Campania e deboli piogge su parte della Calabria e dei rilievi siculi. L’inizio della settimana prossima si prevede variabile, con fasi di pioggia alternate a periodi di schiarite ampie.

Domenica la pressione atmosferica continuerà ad aumentare, con il graduale diradamento delle nuvole e cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Sul litorale tirrenico e nelle zone interne, le nubi si alternano a schiarite durante il giorno, con ampie rasserenamenti nel tardo pomeriggio. Litorale ionico e meridionale registreranno condizioni prevalentemente poco nuvolose, con qualche nube al mattino. Sull’Appennino, i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con piogge leggere, ma la nuvolosità si attenuerà durante la giornata. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali, con successiva rotazione a nord-orientali. Il zero termico si manterrà intorno ai 3.450 metri. Il mare, sia nel Basso Tirreno che nel Canale e Mare di Sicilia, sarà da poco mosso a mosso. – Fonte 3Bmeteo.

👁 Articolo letto 259 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.