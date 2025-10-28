L’Asp Messina presenta a ExpoMedicina i progetti di prossimità

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha presentato a ExpoMedicina, presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo, una serie di progetti dedicati alla medicina di prossimità, fondati sull’uso delle tecnologie per migliorare l’accesso e l’umanizzazione delle cure. Durante il convegno “Medicina di prossimità, risposte nuove per bisogni complessi”, moderato dalla vicedirettrice di Rainews24 Tindara Caccetta, il direttore generale Giuseppe Cuccì ha illustrato quattro interventi che mirano a “unire innovazione, prossimità e responsabilità”.

Tra le iniziative più significative, il trasporto con droni di sangue, farmaci e materiale sanitario tra l’ospedale di Patti e quello di Lipari, sviluppato con il contributo del direttore del SIMT di Patti, Gaetano Crisà, e della società ABzero. “Abbiamo trasformato uno strumento di morte in uno strumento di vita e salute”, ha dichiarato Cuccì. Il sistema, capace di ridurre dell’80% i tempi di consegna e del 40% i costi, utilizza capsule intelligenti per il controllo dei parametri di sicurezza.

Un’altra iniziativa è la campagna di educazione stradale promossa dall’Unità Operativa Educare e Promuovere alla Salute diretta da Chiara Schirò, con attività di sensibilizzazione rivolte ai giovani. È stato inoltre presentato il progetto di telemedicina in carcere, ideato da Antonino Longo Minnolo e Carmelo Crisicelli, volto a garantire l’assistenza sanitaria ai detenuti attraverso teleconsulti e monitoraggi a distanza.

Infine, l’app “Continuità di cura”, sempre promossa da Longo Minnolo, punta a favorire la comunicazione tra ospedale e cittadini. “Non si tratta solo di tecnologia, ma di umanizzazione della cura”, ha sottolineato Cuccì. All’incontro sono intervenuti anche Antonino Levita (ASP Palermo), Noemi Lopes (FIMMG), Paolo Ursillo (Agenas) e Andrea Costa, che ha ribadito “l’importanza di fare squadra per affrontare le sfide della sanità pubblica”.

