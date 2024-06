Sversamenti in mare, Movimento Città Aperta: urgono interventi

Le segnalazioni e le denunce da parte dei cittadini e del Movimento Città Aperta riguardanti gli sversamenti in mare, presumibilmente provenienti dalla condotta fognaria comunale, continuano senza sosta. Il problema si è acuito di recente, con la presenza di liquami alla foce del torrente Idria, alla foce del torrente Longano e lungo Via Eolie a Spinesante.

Questa situazione critica mette seriamente a rischio la salute dei bagnanti e dei residenti di Spinesante, Calderà e Cicerata, costretti a convivere con un ambiente insalubre e maleodorante, esponendosi al pericolo di contrarre malattie.

La mancanza di interventi da parte dell’amministrazione comunale è vista come inaccettabile. È urgente che vengano intraprese azioni concrete per risolvere il problema. Secondo i cittadini e il Movimento Città Aperta, è necessario non solo intervenire immediatamente ma anche pensare a una soluzione a lungo termine per modernizzare una rete fognaria concettualmente errata.

Questo potrebbe includere la predisposizione di un nuovo progetto volto a reperire le risorse economiche necessarie per porre fine a questa situazione degradata, migliorando la qualità della vita dei residenti e l’attrattività turistica della zona.

