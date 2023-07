Incendi nel messinese, fiamme nelle zone Scoppo, Camaro e San Rizzo

Intervento di emergenza per evitare la propagazione degli incendi nelle aree boschive della Sicilia, coinvolgendo squadre di Vigili del Fuoco, operatori antincendio e volontari.

Incendi in Sicilia: fiamme sulle colline di Messina e intervento di Canadair e Vigili del Fuoco. Squadre di spegnimento impegnate su diversi fronti, con il coinvolgimento di operatori antincendio del Corpo forestale e volontari. L’obiettivo è evitare la propagazione degli incendi.

Sull’isola siciliana, un’ampia area delle colline messinesi è stata avvolta dalle fiamme, richiedendo un rapido intervento per contrastare gli incendi che minacciavano vegetazione e abitazioni. Le squadre di vigili del fuoco di Messina e Catania sono state chiamate in azione, supportate anche dai Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale.

Le zone colpite includono Scoppo, Camaro e San Rizzo, dove gli operatori antincendio del Corpo forestale e dell’ex azienda Foreste demaniali sono stati mobilitati per contenere la situazione. La lotta contro le fiamme è stata resa ancora più ardua a causa della presenza di due diversi fronti di incendio, che si sono sviluppati in modo separato ma minacciavano di propagarsi nell’area circostante.

Non solo le autorità locali si sono attivate per combattere gli incendi, ma anche volontari provenienti da Mojo si sono uniti agli sforzi di spegnimento. In particolare, nella zona di Camaro-Madonnuzza, l’incendio boschivo si è esteso su due tronconi distanti, mettendo a rischio sia le abitazioni che le aree di demanio forestale. Le squadre hanno lavorato incessantemente per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente, cercando di preservare l’integrità del demanio.

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto un impegno continuo e protratto nel tempo, con interventi che si sono estesi fino alle prime ore della notte. I vigili del fuoco di Milazzo, Messina Centrale e Nord, insieme a una squadra proveniente da Catania, hanno lavorato su diversi fronti di fuoco, tra cui la località Casazza. È stata posta particolare attenzione anche a un deposito di bombole a Camaro, monitorato costantemente dalla squadra proveniente da Catania.

Nonostante le difficoltà e la vastità dell’area coinvolta, gli sforzi congiunti delle squadre di emergenza, degli operatori antincendio e dei volontari hanno permesso di mantenere la situazione sotto controllo. La lotta contro gli incendi continua senza sosta, nella speranza di porre fine a questa emergenza e preservare le bellezze naturali della Sicilia.

