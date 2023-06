Impegno a difesa del Policlinico: Lombardo e De Leo rispondono al Rettore

Importante impegno per il Policlinico. Responsabilità e richieste di dimissioni: Lombardo e De Leo criticano la gestione della sanità.

Il sostegno al rettore Salvatore Cuzzocrea e la tutela degli interessi dell’intera comunità sono sempre stati al centro dell’azione di Giuseppe Lombardo e Alessandro De Leo, deputati di Sicilia Vera-Sud chiama Nord. In particolare, hanno sostenuto attivamente la questione del pronto soccorso presso il Policlinico, un presidio di fondamentale importanza per la salute di tutti. Nonostante le difficoltà, continuano a battersi con determinazione.

In risposta alle dichiarazioni del rettore Cuzzocrea, che ha espresso preoccupazione riguardo ai ritardi nella realizzazione dei lavori al pronto soccorso, i deputati Lombardo e De Leo hanno sottolineato che non è vero che sia stato lasciato solo. Hanno ribadito che ci sono prove documentali a testimonianza del loro impegno, tra cui richieste formali inviate il 14 e il 15 marzo scorsi.

Secondo i due deputati regionali, le responsabilità vanno attribuite direttamente al presidente Schifani, in qualità di commissario straordinario per il potenziamento della rete ospedaliera per l’emergenza Covid, e al precedente presidente Nello Musumeci. Inoltre, hanno criticato l’assessore alla Salute Giovanna Volo, evidenziando la sua incapacità di gestire il settore, come dimostrato anche nel caso del Centro di cardiochirurgia Pediatrica del Meridione. Lombardo e De Leo hanno ricordato di essere stati i soli a chiedere le dimissioni dell’assessore Volo proprio a causa della sua gestione incoerente su tutti i fronti, compreso il problema del pronto soccorso presso il Policlinico.

