Imprenditori locali protagonisti alla Fiera della Nautica di San Giorgio

San Giorgio di Gioiosa Marea si prepara ad accogliere, dal 25 al 27 ottobre, la Seconda Edizione della Fiera Nautica, evento organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco San Giorgio. L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto che ha ottenuto il cofinanziamento dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive, con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità del settore nautico locale.

L’evento, che vede la partecipazione di numerose aziende e cantieri specializzati, sarà un’occasione per presentare al pubblico gli ultimi modelli di imbarcazioni. Inoltre, saranno messi in mostra accessori nautici e una vasta gamma di servizi destinati agli appassionati del mare. La fiera rappresenta un’opportunità di confronto tra operatori del settore, con l’intento di discutere le prospettive future di un ambito che coinvolge molte realtà imprenditoriali del comprensorio.

Nel corso della manifestazione non mancheranno momenti di intrattenimento, pensati per attirare un pubblico ampio e variegato: stand gastronomici con specialità locali, animazioni musicali e attività dedicate ai più piccoli arricchiranno il programma. San Giorgio, insieme alla vicina Gioiosa Marea, si propone come centro di dibattito sulle sfide e le opportunità legate alla nautica, un settore in costante evoluzione che riveste un ruolo fondamentale nell’economia della zona.

