Firmato contratto in house per miglioramento servizi Ast Sicilia

È stato formalizzato il contratto di servizio per l’erogazione delle attività di trasporto pubblico “in house” tra la Regione Siciliana e l’Azienda Siciliana Trasporti (Ast), con avvio operativo previsto per il primo luglio. L’annuncio è stato dato dal presidente della Regione, Renato Schifani, che ha sottolineato come la firma rappresenti il completamento dell’iter amministrativo promosso dall’attuale esecutivo regionale con l’obiettivo di rilanciare l’azienda, preservando al contempo i livelli occupazionali esistenti.

Il contratto prevede l’assegnazione ad Ast di percorsi per un totale di 11,8 milioni di chilometri. Parallelamente, l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha affidato la gestione del trasporto pubblico locale extraurbano a quattro consorzi, ciascuno titolare di un lotto territoriale.

L’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, ha evidenziato che «con la firma del contratto si definisce il nuovo assetto di Ast», sottolineando che il passaggio alla gestione “in house” è stato subordinato alla validazione di un piano di risanamento da parte di un soggetto indipendente. Secondo Dagnino, ciò rappresenta una garanzia per un utilizzo responsabile delle risorse pubbliche. Ha inoltre espresso apprezzamento per l’operato del presidente dell’Ast, Alessandro Virgara, indicandolo come esempio positivo per la futura gestione aziendale.

Il contratto è stato firmato in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, della norma contenuta nel collegato alla legge di stabilità, predisposta dagli assessorati regionali all’Economia e alle Infrastrutture, che autorizza le compensazioni per i servizi aggiuntivi svolti da Ast per conto della Regione.

«L’Ast rappresenta un soggetto chiave per la Regione», ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il quale ha richiamato l’importanza dei servizi tempestivamente attivati dall’azienda durante le situazioni di emergenza, ritenendo opportuno valorizzare tali attività mediante interventi normativi specifici.

