Caronte & Tourist si scusa per il disagio causato ai clienti

Caronte & Tourist Isole Minori si scusa per il disagio arrecato ai clienti a causa del provvedimento della Guardia di Finanza. La società commenta il sequestro delle navi, annunciando un ricorso e sottolineando che non vi sono violazioni delle norme di trasporto. Le navi sono state dotate di accessori per garantire l’accessibilità ai passeggeri con mobilità ridotta.

Caronte & Tourist Isole Minori si scusa con i propri clienti per il disagio causato dal provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza. La società afferma di starsi impegnando al massimo per attenuare il problema tramite corse straordinarie e sostituzioni delle navi sottoposte a sequestro.

Tuttavia, Caronte & Tourist Isole Minori preannuncia un ricorso in relazione al provvedimento. La società chiarisce che il sequestro di alcune unità, incluso quello delle navi ferme per lavori di manutenzione programmata, è strettamente legato al loro valore e mira a raggiungere una cifra specificata dal decreto cautelare emesso dall’autorità giudiziaria. La società nega qualsiasi violazione delle normative sul trasporto dei passeggeri a mobilità ridotta o irregolarità dei mezzi, sottolineando che le navi sono perfettamente in grado di svolgere le loro funzioni.

Già durante il primo sequestro, Caronte & Tourist Isole Minori aveva espresso sorpresa per il provvedimento legato alle questioni di accessibilità dei passeggeri con mobilità ridotta. La società aveva fornito elementi tecnici e giuridici a sostegno della propria posizione, dimostrando l’assenza di reati ipotizzati nel procedimento. Le tesi presentate erano state valutate positivamente, confermando la sicurezza delle persone e dei passeggeri con mobilità ridotta, come attestato dall’ente tecnico responsabile delle certificazioni.

Caronte & Tourist Isole Minori sottolinea inoltre che le navi Ulisse, Helga e Bridge sono state recentemente dotate di ascensori, bagni per disabili e altri accessori per garantire il rispetto delle normative sulle persone con mobilità ridotta. La società ribadisce la piena legalità e correttezza delle proprie azioni, esprimendo fiducia nel ripristino rapido delle navi per il beneficio delle comunità isolane, a cui rinnova le scuse per l’accaduto.

© Riproduzione riservata.