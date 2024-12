“Esserci sempre”, Polizia in Ospedale vicina ai piccoli ricoverati

I piccoli pazienti dei reparti di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale hanno vissuto una mattinata all’insegna della serenità grazie alla visita delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

L’evento, accolto calorosamente dal Direttore Medico del Presidio, dott. Rosario Cunsolo, e dal personale medico e sanitario, ha visto la partecipazione del dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale insieme ai suoi collaboratori. L’incontro si è svolto in un’atmosfera di condivisione, regalando ai bambini momenti di gioia in un periodo complicato come quello del ricovero ospedaliero, particolarmente sentito durante le festività natalizie.

Tra le attività proposte, gli agenti della Polizia Scientifica hanno simulato un sopralluogo su un incidente stradale, utilizzando tricicli, peluche e libri per illustrare le tecniche di indagine. I giovani pazienti sono stati coinvolti attivamente, contribuendo alla ricostruzione della dinamica. Successivamente, un’emozionante partita di calcio balilla ha visto due piccoli pazienti sfidare altrettanti agenti delle volanti, concludendosi in un equilibrato pareggio.

Un momento particolarmente significativo è stato il contatto via radio tra i bambini e gli agenti della Sala Operativa del Commissariato, che hanno rivolto loro auguri di pronta guarigione. Durante la visita, i poliziotti hanno distribuito gadget e posato per foto ricordo con i bambini.

L’iniziativa, promossa dal Questore di Catania, testimonia l’impegno della Polizia di Stato verso i più piccoli e le loro famiglie, incarnando il motto “Esserci sempre”. Gratitudine per il gesto è stata espressa dal Direttore Generale dell’Asp di Catania, che ha sottolineato l’attenzione e la sensibilità dimostrate.

© Riproduzione riservata.

