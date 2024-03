Truffa “Superbonus” sospeso dall’Ordine il medico arrestato

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Messina, Giacomo Caudo, ha dichiarato di aver appreso con sorpresa l’inchiesta riguardante il collega Antonio Barbera, sospeso automaticamente a seguito di un provvedimento giudiziario di arresto. L’Ordine si prepara a richiedere alla procura gli atti di indagine e avviare un’indagine interna per tutelare l’immagine dell’ente.

Secondo le indagini condotte dalla procura e dalla Guardia di Finanza, Barbera avrebbe abusato della fiducia dei pazienti proponendo loro l’accesso a contributi statali. Tali agevolazioni, relative al Superbonus 110%, sarebbero state dirottate verso una società operante nella locazione di beni immobili, la quale, però, risultava priva di personale e strutture idonee. Si stima che questo raggiro abbia fruttato circa 37 milioni di euro, ora sotto sequestro.

Il presidente Caudo (nellfa foto) ha commentato: “Sono sorpreso dall’accaduto. Il collega in questione, per quanto mi risulti, è già in pensione. A seguito di questo evento, procederemo con l’apertura di un fascicolo interno, nel rispetto della presunzione d’innocenza e dell’iter giudiziario. È importante sottolineare che quest’attività delinquenziale non ha alcuna correlazione con l’attività medica.”

