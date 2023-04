Cinque arresti della Polizia di Stato a Trapani

La Polizia di Stato di Trapani ha portato a termine cinque arresti di persone coinvolte in diversi reati. La Squadra Mobile della Questura di Trapani ha arrestato tre uomini, di cui due trapanesi di 67 e 65 anni, e un cittadino tunisino. I due italiani erano stati condannati rispettivamente a 4 anni e otto mesi di reclusione per i reati di estorsione e rapina, e ad oltre un anno di reclusione per evasione. Il cittadino tunisino, invece, doveva scontare quattro anni di reclusione per i delitti di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in alcune città del nord Italia.

Inoltre, la Polizia di Stato ha arrestato altri due cittadini tunisini che avevano violato i divieti di reingresso sul territorio nazionale durante le procedure di identificazione presso il C.P.R. di contrada Milo.

L’operazione della Polizia di Stato a Trapani dimostra il costante impegno delle forze dell’ordine per la sicurezza della città e il contrasto alla criminalità. Gli arresti effettuati rappresentano un importante risultato nella lotta contro il crimine organizzato e la violazione delle leggi nazionali.

© Riproduzione riservata.