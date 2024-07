Tragico schianto in moto a Milazzo, perde la vita giovane 26enne 

Un grave incidente stradale ha coinvolto Alessandro Scalzo, ventiseienne, nelle prime ore del mattino di ieri a Milazzo. Scalzo, marittimo e terzo ufficiale di coperta per la Caronte & Tourist, aveva recentemente iniziato le ferie, pianificando di trascorrere del tempo tra mare e divertimento presso i lidi di Ponente. La notte dell’incidente, Alessandro aveva passato la serata con amici all’Horizon, un lido vicino a Tono, prima di intraprendere il tragico viaggio di ritorno.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3:30, nei pressi dello svincolo dell’asse viario che conduce al quartiere San Giovanni, dove il giovane viveva con la famiglia. Alessandro, alla guida della sua moto Benelli TRX 500, ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione, che è caduto a terra per l’impatto. Il giovane è stato sbalzato dalla moto e, dopo un volo di alcune decine di metri, è atterrato sull’asfalto senza vita. I tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 sono stati inutili.

La tragica notizia si è diffusa rapidamente, portando numerosi amici sul luogo dell’incidente, in preda alla disperazione. Il tratto di strada tra piazza 25 Aprile e San Giovanni è stato chiuso fino alle 7 del mattino per consentire i rilievi della Polizia di Stato. Le prime indagini suggeriscono che la velocità potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo. È stato inoltre confermato che Alessandro non era coinvolto in un inseguimento, ma era stato notato da una pattuglia mentre percorreva un tratto di strada in senso contrario.

Il corpo di Alessandro Scalzo è stato trasportato nella sala mortuaria dell’ospedale di Milazzo, in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Procura, che potrebbe ordinare un’autopsia per chiarire ulteriormente le circostanze della tragedia. La sua moto è stata sequestrata per gli accertamenti del caso.

