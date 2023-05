Messina, Basile approva lo schema di Bilancio di Previsione 2023/2025

Approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 della Città Metropolitana di Messina.

Il Sindaco Federico Basile ha dato il via libera allo schema di Bilancio di Previsione 2023/2025 della Città Metropolitana di Messina, insieme alla Segretaria Generale Rossana Carrubba e alla Dirigente reggente della II Direzione “Servizi Finanziari e Tributari”, Maria Grazia Nulli. Il documento sarà ora sottoposto all’esame della Conferenza Metropolitana per l’approvazione definitiva. Questo passaggio permetterà l’utilizzo di risorse significative che non erano disponibili prima dell’approvazione del bilancio.

Il Bilancio di Previsione 2023/2025 presenta un notevole aumento degli investimenti pubblici, grazie ai finanziamenti derivanti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR). In particolare, si prevede un investimento di 308 milioni di euro, rispetto ai 267 milioni dell’anno precedente e ai 54 milioni del 2021. Gli interventi si concentrano principalmente sull’edilizia scolastica, sulla viabilità e sulle infrastrutture stradali, nonché sulla tutela del territorio e dell’ambiente. Questi investimenti sono finanziati tramite trasferimenti o risorse disponibili, evitando la necessità di contrarre nuovi mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.

Il Sindaco Basile ha dichiarato che l’amministrazione sta rispettando i tempi previsti per gli adempimenti amministrativi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Vengono privilegiati progetti dedicati alla sicurezza delle scuole, alla viabilità provinciale e alla sostenibilità ambientale. Ogni singolo comune del territorio metropolitano è coinvolto attivamente attraverso proposte e costanti confronti. Questo percorso di sviluppo, avviato dall’amministrazione precedente, mira a migliorare la qualità dei servizi offerti dall’ente su tutto il territorio metropolitano.

