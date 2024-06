“Il km del pistacchio”, sport e solidarietà in bici a Bronte

Bronte ha vissuto una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e dell’ambiente grazie all’iniziativa “Il km del pistacchio”. Questa mattina, numerosi bambini, genitori e ciclisti hanno partecipato alla passeggiata in bicicletta, organizzata dal Comune in collaborazione con l’Asd New Energim, affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana. L’evento ha rappresentato un’opportunità per vivere la città in modo sereno e contribuire alla ricerca indossando la maglietta della Fondazione Telethon.

Il prossimo giovedì 27, sempre in collaborazione con il Comune, la Fondazione Telethon organizzerà “CamminiAmo per la Vita”, un evento che culminerà con il concerto live della Tribù del Blasco, alle 20:30 in piazza Spedalieri. La manifestazione ciclistica ha attratto molti appassionati, non solo di Bronte, ma anche dei comuni limitrofi come Adrano e Belpasso, evidenziando il piacere di vivere la città in bicicletta.

Presenti all’evento il sindaco Pino Firrarello, promotore entusiasta dell’iniziativa, il vicesindaco Salvatore Pizzuto, e gli assessori Angelica Prestianni e Maria De Luca. Tra i partecipanti figuravano anche l’onorevole Giuseppe Castiglione, Adolfo Scandurra, presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, e Melo Melardi, assessore del Comune di Maletto.

Il gruppo di ciclisti è partito da piazza Piave e ha percorso via Umberto fino a piazza Spedalieri, dove i bambini hanno messo alla prova la loro abilità su un mini circuito allestito dall’associazione New Energim. La manifestazione si è conclusa con il tradizionale gelato al pistacchio, offerto personalmente dal sindaco Firrarello, che ha voluto sottolineare l’importanza della giornata sia per la promozione dello sport che per il supporto alla ricerca scientifica.

