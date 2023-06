Siracusano: Il Ponte sullo Stretto è un’opera strategica

Il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un’opportunità senza precedenti per il Sud, secondo Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia. L’opera strategica potrebbe favorire lo sviluppo economico, commerciale e turistico, richiedendo investimenti in infrastrutture. Siracusano ringrazia i sostenitori del progetto e sottolinea l’importanza di realizzarlo nel più breve tempo possibile.

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è considerato un’opportunità senza precedenti per le regioni della Sicilia e della Calabria, secondo le parole di Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. Durante il meeting sul tema, Siracusano ha sottolineato l’importanza strategica dell’opera non solo per il Mezzogiorno, ma per l’intero Paese e l’Europa.

Il ponte potrebbe favorire le rotte commerciali, sviluppare i legami con il Nord Africa, attrarre investimenti dall’Oriente e sfruttare la posizione geografica strategica della Sicilia e della Calabria. Tuttavia, per cogliere appieno queste opportunità, è necessario investire in infrastrutture, tra cui porti, aeroporti, autostrade e ferrovie ad alta velocità. Il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta la grande opera di riferimento, che potrebbe portare benefici economici, occupazionali e turistici, permettendo al Sud di riscattarsi e svolgere un ruolo da protagonista. Siracusano ringrazia il ministro Salvini, il presidente Meloni e il suo partito per l’impegno verso la realizzazione di questa infrastruttura storica e identitaria.

