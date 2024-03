Termini Imerese, donna anziana cade dalla barella e muore

Gli operatori dell’Ospedale Cimino di Termini Imerese avevano dimesso Vincenza Gurgiolo, 87 anni, il 28 febbraio, ritenendo che le sue condizioni fossero migliorate dopo il ricovero. Tuttavia, prima di raggiungere la sua abitazione a Trabia, a soli dieci chilometri di distanza, un tragico incidente ha segnato la fine della sua vita. La barella su cui giaceva si è ribaltata, causandole una ferita alla testa che, nonostante i tentativi di soccorso, ha portato alla sua morte tre giorni dopo.

Secondo quanto riportato dagli investigatori, durante il trasporto, la barella si è capovolta mentre uno degli impiegati dell’azienda di trasporto si allontanava per predisporre il veicolo. Questo incidente ha generato indignazione e dolore nella comunità di Trabia, dove Vincenza Gurgiolo e la sua famiglia erano ben conosciute.

Il sindaco di Trabia, Francesco Bondì, ha espresso la sua costernazione per l’accaduto, definendo la morte della donna come “assurda” e “inaccettabile”. I figli della vittima hanno presentato denuncia alla procura di Termini Imerese per far luce sulla dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità sia dell’azienda di trasporto che dell’ospedale.

La procura ha avviato un’inchiesta e ha disposto il sequestro del corpo di Vincenza Gurgiolo per l’autopsia, al fine di chiarire le circostanze della sua morte. Anche la cartella clinica è stata sequestrata per ulteriori indagini.

© Riproduzione riservata.