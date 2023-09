Lavori di manutenzione stradale nell’area interna dei Nebrodi

La Città Metropolitana di Messina ha assegnato i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali nell’Area Interna Nebrodi, nell’ambito dell’Accordo Quadro quadriennale. L’importo totale dell’appalto ammonta a €4.485.120,00.

L’appalto è stato conferito all’impresa Consorzio Stabile Acreide Soc. Coop. A.R.L. di Zola Pedrosa, con un contratto del valore di €3.379.089,41. Questo finanziamento proviene dal Decreto Interministeriale n. 394 del 13 ottobre 2021, in collaborazione con i Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Sud e della coesione sociale, e dell’economia e delle finanze.

I ventuno Comuni dell’Area Interna Nebrodi sono stati suddivisi in tre lotti d’intervento. Nel lotto ovest rientrano Santo Stefano di Camastra, Castel di Lucio, Tusa, Motta D’Affermo, Mistretta, Reitano, e Pettineo. Il lotto centrale comprende i Comuni di Militello Rosmarino, Longi, Alcara Li Fusi, Sant’Agata Militello, San Fratello, Caronia, e San Marco D’Alunzio. Nel lotto est figurano Frazzanò, Naso, Castell’Umberto, Galati Mamertino, Tortorici, Naso, e San Salvatore di Fitalia.

Gli interventi, che variano in base alle necessità, includono manutenzione generale e riparazione di strade e marciapiedi, scavi e nuove fondazioni stradali, risanamenti di depressioni e rigonfiamenti, lavori di fognatura bianca, chiusini, pozzetti, drenaggio e muri di sostegno, protezione dei pendii, rifacimento della segnaletica stradale, pulizia di cunette e caditoie stradali, sostituzione di griglie stradali, barriere di sicurezza e sistemazione dei parapetti di protezione.

Durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa dovrà mantenere quattro squadre operative, di cui una per ogni lotto, e una quarta squadra di emergenza per garantire il rispetto dei tempi contrattuali. Il termine per completare l’intero appalto è il 30 marzo 2026, con la consegna dell’opera collaudata entro il 31 dicembre 2026.

