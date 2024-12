Prima visita ufficiale del Generale dei Carabinieri Luongo a Messina

Il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, recentemente nominato Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha visitato per la prima volta il Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”. L’evento si è svolto presso la storica Caserma “Antonio Bonsignore” e ha rappresentato l’occasione per rivolgere gli auguri di Natale ai 15.000 Carabinieri operanti in Sicilia e Calabria e alle loro famiglie.

Il Generale Giovanni Truglio, Comandante Interregionale Carabinieri, ha accolto Luongo insieme a una rappresentanza di militari dei Comandi Legione Calabria e Sicilia, del Comando Regione Forestale Calabria e dei Reparti Addestrativi, Mobili e Specializzati.

Durante l’incontro, il Generale Luongo ha sottolineato l’importanza di valorizzare i giovani Carabinieri come risorsa per il futuro dell’Istituzione: “Possiamo scommettere sui nostri giovani Carabinieri, che già oggi sono portatori di idee innovative”. Ha esortato, inoltre, a superare schemi consolidati per favorire un rinnovamento, affermando: “Dobbiamo uscire dalla ‘comfort zone’, abbandonare rassicuranti ‘schemi mentali’ e ricercare il cambiamento”.

La giornata si è conclusa con lo scambio di auguri natalizi e un incontro con rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale. Luongo ha auspicato un 2024 ricco di iniziative a supporto dei militari in servizio e in congedo.

Il viaggio del Generale è stato arricchito da una visita alla Compagnia Carabinieri di Taurianova, sua prima sede di servizio da giovane Capitano. Qui, i militari gli hanno donato una raccolta di articoli che testimoniano le operazioni condotte sotto il suo comando trent’anni fa.

In seguito, il Generale si è recato nella contrada Razzà a Taurianova, deponendo un cuscino di fiori sulla stele commemorativa degli Appuntati Stefano Condello e Vincenzo Caruso, caduti nel 1977 in un conflitto a fuoco contro la ’ndrangheta. Infine, a Cinquefrondi, ha incontrato Maria Belcastro e Michele Mammola, protagonisti di una drammatica vicenda di sequestro risolta dall’Arma nel 1988.

