Furti in abitazione a Catania: 9 indagati in custodia cautelare

Il 16 gennaio 2024, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale etneo. L’operazione riguarda nove persone coinvolte in un’associazione per delinquere finalizzata a commettere reati contro il patrimonio.

Le indagini, condotte tra giugno e dicembre 2021, hanno rivelato che nel territorio dei comuni di Catania, Gravina di Catania, San Giovanni la Punta, Sant’Agata Li Battiati e Tremestieri Etneo operava un gruppo specializzato in furti in abitazione. Il presunto capo di questo gruppo è il 37enne catanese Carmelo PASSALACQUA. Le indagini hanno anche svelato le modalità dei furti e la successiva collocazione della refurtiva presso i ricettatori, identificati nei titolari di una gioielleria catanese, i fratelli Salamone.

Gli indagati sono accusati di aver commesso 12 furti in abitazione, con un guadagno approssimativo di €120.000 provenienti dalla vendita dei monili rubati e altri oggetti di valore. Il loro modus operandi includeva il sopralluogo nei condomini, l’individuazione degli appartamenti da predare, la verifica dell’assenza degli occupanti, l’effrazione degli infissi e il blocco delle porte d’ingresso.

Le indagini sono state agevolate dalla testimonianza di una vicina di casa che ha permesso di identificare gli autori dei furti. L’arresto di quattro degli indagati nel dicembre 2021, con il recupero di refurtiva e attrezzi per lo scasso, ha interrotto l’attività criminosa.

Il Giudice per le indagini preliminari ha emesso diverse misure cautelari, tra cui la custodia in carcere per cinque degli indagati, gli arresti domiciliari per SALAMONE Vincenzo, e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e di permanenza in casa in orario notturno per SALAMONE Grazia, DI GUARDO Paolo Carmelo Simone e TOSTO Claudio.

