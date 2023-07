Sindaco Iarrera agisce: Oliveri evacuata per sfuggire alle fiamme

Forti venti propagano il fuoco, Comuni limitrofi avvolti dalle nubi di fumo.

Una serie di vasti incendi minacciano la Sicilia, con Oliveri in prima linea pericolosamente vicina alle fiamme. Il sindaco ordina l’evacuazione, mentre altre zone sono in preda al panico. Il fuoco avvolge anche le colline di Barcellona e altre località limitrofe.

Le fiamme si stanno rapidamente propagando e mettendo in pericolo Oliveri, un comune della Sicilia. Il sindaco, Francesco Iarrera, ha agito prontamente ordinando l’evacuazione del paese, cercando di mettere al sicuro i cittadini. Il vasto incendio ha anche interessato la Statale 113, con il traffico deviato dal bivio di via Garibaldi.

La nube nera di fumo, spinta da forti venti provenienti da nord-ovest, si sta estendendo verso il vicino Comune di Furnari, allarmando le autorità locali. Il Coc e il gruppo di Protezione Civile sono stati allertati per fronteggiare l’emergenza, insieme ai Vigili del Fuoco e alla centrale operativa regionale della Protezione Civile.

L’evacuazione è stata particolarmente complicata nelle vie Garibaldi, Stazione e De Gasperi, con gli anziani trasferiti a Falcone, molti dei quali soffrono di problemi respiratori. Si sconsiglia a tutti di lasciare le proprie abitazioni o di utilizzare mezzi di trasporto per spostarsi fuori dal paese.

La situazione non riguarda solamente Oliveri, ma anche altre località siciliane, compresa Barcellona, dove diverse colture sono state distrutte dalle fiamme che hanno avvolto le colline circostanti. Condrò è stata colpita da un vasto incendio, con il fumo visibile anche nei comuni di San Pier Niceto e Pace del Mela.

Gli incendi hanno provocato gravi problemi anche per il trasporto ferroviario, con la soppressione dei treni in diverse zone dell’isola. I cittadini sono invitati a utilizzare il servizio autobus, con partenze previste da Piazza Stazione seguendo gli orari dei treni.

L’emergenza incendi in Sicilia continua a tenere in allarme le autorità e i cittadini, mentre il fuoco continua a propagarsi in diverse zone. Le cause degli incendi sono ancora oggetto di indagini, ma i danni ambientali e le preoccupazioni per la sicurezza della popolazione rimangono elevate.

L’appello del sindaco di Oliveri: Le persone fragili che hanno bisogno di essere evacuate contattino il +39 328 5515523. Abbiamo bisogno di mezzi che possano trasportare disabili e persone fragili quali ambulanze e mezzi di soccorso. Chiunque possa aiutarci contatti il +39 328 5515523.

