Progetto “Madri coraggio” del Verona Trento presentato a Napoli

All’interno del programma “Marzo Donna – Alla scoperta di sé”, promosso dal Comune di Napoli, è stato presentato presso il Palazzetto Urban il progetto cinematografico “Madri coraggio”, realizzato dall’Istituto Verona Trento – Majorana di Messina in collaborazione con Daf Project in qualità di partner principale. L’iniziativa, che ha ottenuto il sostegno economico del Piano nazionale CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola, è frutto della sinergia tra il Ministero della Cultura, attraverso la Direzione generale cinema e audiovisivo, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’evento è stato inserito dall’Assessorato alle Pari Opportunità nel calendario ufficiale della manifestazione, riconoscendone il valore culturale e pedagogico. La presentazione del progetto è stata curata da Giuseppe Ministeri, direttore di Daf Project e consulente dell’iniziativa, che ha illustrato le fasi principali previste dall’autore e regista Angelo Campolo, responsabile scientifico del progetto, insieme alla dirigente scolastica Simonetta Di Prima. “Attraverso delle slides e dei video – ha spiegato Ministeri – abbiamo raccontato il nostro percorso per gli studenti. Un percorso semplice, di avvicinamento al mondo del Cinema, attraverso una chiave, quella al femminile, unica e preziosa: donne del cinema, ma anche donne nella realtà, tra sfide e cambiamenti”.

Ministeri ha inoltre descritto le peculiarità del documentario in fase di produzione e ha menzionato le precedenti collaborazioni con l’istituto, tra cui il cortometraggio “Antonino”, il nuovo bando CIPS e una rassegna cinematografica dedicata all’Ambiente. “Siamo entusiasti – ha dichiarato Simonetta Di Prima – di presentare il nostro progetto cinematografico, che rappresenta un’importante opportunità per i nostri studenti di esplorare la creatività e l’arte del racconto visivo”.

