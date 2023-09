Incendio a Milazzo: Hotel evacuato, fiamme vicino a distributore carburanti

Nella notte scorsa, la città di Milazzo è stata scossa da momenti di apprensione a causa di un violento incendio che si è sviluppato in prossimità di un distributore di carburante situato in via Acquaviole. La rapida diffusione delle fiamme ha costretto le autorità locali a evacuare un Hotel nelle vicinanze.

Le fiamme hanno dato luogo a una situazione di emergenza, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Milazzo, che hanno lavorato instancabilmente per domare l’incendio. Solo dopo diverse ore e l’impiego di diverse autobotti, le fiamme sono state finalmente controllate e spente.

I carabinieri della Compagnia di Milazzo sono giunti sul luogo per assistere nei soccorsi e garantire la sicurezza della zona interessata dall’incendio. Le fiamme hanno minacciato diverse abitazioni e anche un distributore di carburante nelle vicinanze, innescando l’evacuazione di un Hotel locale per precauzione.

L’incendio a Milazzo fa parte di una serie di incendi che hanno colpito l’intera fascia tirrenica della Sicilia. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Messina ha mobilitato tutte le sue squadre, richiamando anche personale in servizio straordinario e coinvolgendo i volontari per affrontare la numerosità e la gravità degli incendi divampati in diversi comuni della zona. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state attive a Barcellona Pozzo di Gotto, Fondachelli Fantina, Sant’Agata di Militello, Militello Rosmarino, Patti, Sinatra, Mistretta e Tusa.

© Riproduzione riservata.