Lite sui social sfocia in violenza fisica: coetanee denunciate per lesioni

Diciassettenne brutalmente picchiata da due coetanee fuori da un locale a Caltanissetta dopo dispute sui social. Le aggressori sono state denunciate per lesioni.

Una ragazza diciassettenne è stata vittima di una violenta aggressione da parte di due coetanee fuori da un locale a Caltanissetta. Le due aggressore sono state denunciate per lesioni, poiché hanno colpito la vittima con calci e pugni, causandole ferite che richiederanno 15 giorni per guarire. L’episodio è avvenuto tre giorni fa, quando la ragazza è stata invitata dalle coetanee a uscire dal locale in viale Luigi Monaco, dopo alcune dispute sui social.

Una volta fuori, è stata brutalmente aggredita con schiaffi, spintoni, pugni e calci, tanto da necessitare di cure mediche urgenti. La polizia è intervenuta immediatamente, identificando le due aggressori, già conosciute dalla vittima. Al momento, le indagini si concentrano sulle ragioni apparentemente futili di questa aggressione.

