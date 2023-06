Acquascooter nella zona riservata ai bagnanti: tre multe elevate

La polizia marittima ha elevato tre multe per l’utilizzo degli acquascooter nella zona vietata ai bagnanti. I controlli sono intensificati per garantire la sicurezza e far rispettare l’ordinanza durante la stagione estiva.

Tre multe per l’utilizzo degli acquascooter nella zona balneare riservata La polizia marittima intensifica i controlli per garantire la sicurezza dei bagnanti e far rispettare l’ordinanza. Ieri, durante la pattuglia del litorale, il battello veloce CP734 ha individuato acquascooter nella zona vietata.

I conducenti sono stati identificati e sanzionati per le condotte pericolose. L’attività di polizia marittima si concentra sulla tutela della balneazione e la sicurezza durante la stagione estiva.

