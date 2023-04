Gold & Gold Messina cerca la rivincita nella “bella” contro il CUS Catania

Domenica 23 aprile, alle ore 18:00, la Gold & Gold Messina si sfiderà contro il CUS Catania nella “bella” al PalaMili, per l’accesso alla finale del girone Arancio. La squadra messinese, guidata dall’allenatore Pippo Sidoti, è chiamata a vincere per raggiungere la terza finale consecutiva. Nonostante la sconfitta per un solo punto (75-74) in gara due al PalaCUS, la Gold & Gold è determinata a ribaltare il risultato.

Il bilancio tra le due squadre vede i giallorossi in vantaggio, avendo vinto sia all’andata che al ritorno nella stagione regolare, oltre a gara uno della semifinale. Tuttavia, il successo del CUS Catania in gara due ha interrotto il dominio dei messinesi negli ultimi sette anni e dimostrato l’incertezza dei playoff.

Nonostante i problemi fisici di alcuni giocatori, come Mancasola, la Gold & Gold Messina punta a sfruttare al meglio le proprie risorse e a contare sul sostegno del pubblico del PalaMili. Il GM Bruno Donia afferma: “Abbiamo bisogno, ora più che mai, dell’apporto del nostro pubblico. Domenica abbiamo un solo obiettivo, battere il CUS Catania per conquistare la terza finale consecutiva. Non sarà semplice, ma ci dobbiamo provare con tutte le nostre forze”.

