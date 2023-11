Sanità Siciliana: risorse aggiuntive per ridurre le liste d’attesa

La Regione Siciliana ha siglato un importante accordo con i privati convenzionati, volto a migliorare l’offerta di prestazioni ambulatoriali nel 2023 e a ridurre le lunghe liste d’attesa. Questo accordo è stato frutto di un incontro presso l’assessorato regionale della Salute, presieduto da Giovanna Volo, e ha coinvolto il dirigente generale del dipartimento della Pianificazione Strategica, Salvatore Iacolino, insieme alle principali organizzazioni sindacali del settore.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto con favore questa iniziativa, sottolineando quanto sia importante garantire una continuità assistenziale e soddisfare le esigenze di salute dei cittadini siciliani.

In base a questo accordo, saranno destinati 11,3 milioni di euro alle seguenti aree:

– 5,2 milioni per i laboratori di analisi,

– 3,8 milioni per gli ambulatori di fisiokinesiterapia,

– 2 milioni per gli ambulatori di emodialisi,

– 300 mila euro per gli ambulatori di odontoiatria.

Inoltre, sono previsti 6,5 milioni di euro da distribuire alle Aziende Sanitarie Provinciali (Asp) per il rimborso delle prestazioni effettuate in eccesso nel 2023, soprattutto nelle categorie considerate “critiche” dal ministero della Salute. Questo rientra nell’ambito del piano regionale per la riduzione delle liste d’attesa promosso dal governo Schifani.

Salvatore Iacolino ha evidenziato che questo accordo permetterà di potenziare l’assistenza territoriale, con un’attenzione particolare alle prestazioni di area critica, tra cui oncologia, cardiologia, endoscopia, radiodiagnostica, fisiokinesiterapia ed endocrinologia. L’obiettivo è rendere il sistema sanitario più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini.

