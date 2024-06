La Regione finanzia con oltre 20 milioni il nuovo porto di Malfa

La Regione Sicilia ha destinato oltre 20 milioni di euro per completare la diga foranea del nuovo porto di Malfa, ormai completo al 90%. L’annuncio è stato fatto dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò, durante un focus su portualità, trasporti e infrastrutture in Sicilia e nelle isole Eolie, organizzato nell’ambito del Marefestival Salina Premio Troisi. Secondo Aricò, il nuovo porto permetterà di ospitare più di 130 imbarcazioni già dalla prossima stagione.

Durante il sopralluogo nel cantiere, Aricò ha spiegato che sarà possibile far attraccare anche la nave cisterna di sbieco, proteggendo così la posidonia marina danneggiata dai forti ancoraggi della nave cisterna necessaria per l’approvvigionamento idrico di Salina. Ha definito il porto sia una preziosa infrastruttura per l’arcipelago eoliano sia una mission ambientalista.

All’incontro erano presenti diverse personalità, tra cui l’on. Eliana Longi, componente della Commissione trasporti della Camera, il presidente dell’Autorità portuale della Sicilia Francesco Di Sarcina, la segretaria generale della Camera di commercio Paola Sabella, il presidente di Federalberghi Eolie Christian Del Bono, il vicesindaco di Malfa Giuseppe Siracusano e il sindaco di Santa Marina Salina Domenico Arabia.

Moderati dal giornalista Mario Primo Cavaleri, amministratori e politici hanno discusso delle criticità, degli interventi realizzati e dei programmi futuri per migliorare la mobilità nell’Isola, anche grazie alle risorse del Pnrr. I sindaci delle Eolie hanno sottolineato la necessità di collegamenti più efficienti e il problema dei costi dei trasporti, aumentati significativamente, penalizzando il turismo.

Aricò ha ricordato che l’intervento regionale ha parzialmente risolto il problema calmierando i prezzi di alcune corse di aliscafi, con sconti fino al 30%. Per quanto riguarda la viabilità provinciale, sono stati avviati vari progetti, inclusi quelli sulla Palermo-Agrigento e sulla nuova intervalliva che collegherà il versante tirrenico a quello ionico attraversando l’Alcantara.

Il presidente Di Sarcina ha evidenziato l’importanza di migliorare l’efficienza dei porti siciliani, sottolineando la necessità di una governance unificata per gestirli in modo più efficace.

