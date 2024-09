Un asteroide per Antonio Presti, riconoscimento internazionale

Due frammenti di meteoriti verranno installati a Librino, Catania, e a Villa Margi, Reitano (Messina), nell’ambito di un’iniziativa che celebra l’impegno culturale e artistico di Antonio Presti. A suggellare questo tributo, l’International Astronomical Union (IAU) ha ufficialmente intitolato all’artista e mecenate l’asteroide 20049, precedentemente noto come 1993 FZ20, un corpo celeste di circa 4 km di diametro situato nella fascia tra Marte e Giove. La proposta è stata avanzata da Mario Di Martino, astronomo dell’INAF Osservatorio Astrofisico di Torino e membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione GAL Hassin di Isnello.

«L’asteroide che ho dedicato ad Antonio Presti – spiega Di Martino – ha un’orbita di circa quattro anni e mezzo intorno al sole. La mia proposta è stata approvata da una commissione e pubblicata sul bollettino ufficiale della IAU». Il riconoscimento sottolinea l’impegno di Presti per l’arte e la spiritualità, in particolare in Sicilia, dove ha fondato la Fiumara d’Arte, un museo a cielo aperto che ospita opere di land art internazionali. Presti ha inoltre creato il Museo internazionale “Magma” a Librino e il “Belvedere dell’anima” sull’Etna.

«Quando ho ricevuto la notizia, sono rimasto sorpreso – dichiara Presti –. Sapere che il mio nome è ora legato a un asteroide è stato un momento di grande stupore. Ringrazio di cuore il GAL Hassin e il suo presidente, Giuseppe Mogavero, insieme agli astrofisici Mario Di Martino e Sabrina Masiero, per questo dono dell’anima». Presti ha poi annunciato l’installazione di due frammenti di meteoriti: uno presso la Finestra sul Mare a Villa Margi e l’altro a Librino, dedicato alla comunità locale.

Giuseppe Mogavero, presidente della Fondazione GAL Hassin, ha sottolineato il valore di questa collaborazione con Antonio Presti: «Il riconoscimento dell’asteroide celebra il suo immenso contributo artistico e umanitario. Tra il GAL Hassin e la Fiumara d’Arte nascerà una collaborazione che alimenterà una visione artistica tra Librino e il centro astronomico di Isnello». Sabrina Masiero, astrofisica del GAL Hassin, ha elogiato Presti paragonandolo al Piccolo Principe, capace di trasformare il suo asteroide in una fonte di bellezza continua.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo