Lo Stretto Pride a Messina: la festa dei diritti attraversa la città

Lo Stretto Pride a Messina celebra i diritti con un colorato corteo che attraversa la città. La terza edizione dell’evento promuove l’autodeterminazione e la libertà di espressione, richiamando l’importanza di difendere i diritti acquisiti e di combattere per l’inclusione. Il presidente dell’Arcigay Messina, Rosario Duca, sottolinea la necessità di continuare a riaffermare i diritti in un contesto politico ostile.

La città di Messina è stata attraversata da un vibrante corteo arcobaleno durante lo Stretto Pride, l’evento annuale che celebra i diritti e l’inclusione. Il corteo ha preso il via da piazza Antonello e ha percorso le vie principali, tra cui corso Cavour, via Cannizzaro, piazza Cairoli e via Garibaldi, prima di concludersi in piazza Unione europea, di fronte a Palazzo Zanca, tutto impreziosito dai colori dell’arcobaleno. “Liberi essere” è lo slogan di questa terza edizione del Pride dello Stretto, che sottolinea l’importanza dell’autodeterminazione e della libertà di espressione.

Durante la manifestazione, il presidente dell’Arcigay Messina, Rosario Duca, ha dichiarato: “I diritti non sono mai garantiti per sempre e in un contesto politico ostile, dobbiamo lottare per riaffermarli costantemente. Il Pride rappresenta la volontà di tutte le persone di scendere in piazza e difendere il diritto di amare chi si vuole e il diritto all’accoglienza per i migranti. È una festa colorata e gioiosa che sfida i pregiudizi e le resistenze culturali, lanciando un messaggio chiaro alla politica: le persone LGBTQIA+ hanno gli stessi doveri e diritti di tutti gli altri”. Il corteo, impreziosito dai colori dell’arcobaleno, ha attraversato le strade principali di Messina, rappresentando una manifestazione di forza e speranza per la comunità LGBTQIA+ e per la difesa dei diritti e dell’inclusione.

