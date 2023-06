Messina, leader in donazioni di organi: un gesto di amore verso gli altri

Messina si distingue come leader delle donazioni di organi in Sicilia, grazie all’importante ruolo dell’associazione “Donare è vita”. Nonostante i progressi, sono ancora troppi i no. L’ultimo gesto di grande generosità è stato quello di Miriam La Spada, vittima di un incidente stradale, che ha salvato vite grazie alla sua scelta consapevole di donare gli organi.

Messina si conferma come prima città in Sicilia per le donazioni di organi, come evidenziato dalle tabelle del Centro Regionale Trapianti. L’associazione “Donare è vita”, fondata da Gaetano Alessandro, ha svolto un ruolo importante in questa nobile attività. Nonostante i progressi, il numero di no rimane ancora alto. Su 11 accertamenti di morte cerebrale al Policlinico di Messina, solo 5 persone hanno scelto di donare 8 reni, 10 cornee, 1 utero, 4 fegati, 1 cuore e tessuti. Anche Palermo ha registrato 5 donatori su 12 accertamenti nel primo semestre del 2023.

La decisione di dire sì alla donazione diventa un gesto di amore verso gli altri e verso la propria famiglia, chiamata a prendere una decisione in un momento estremamente delicato. L’ultimo gesto di grande generosità a Messina è stato compiuto da Miriam La Spada, una giovane vittima di un incidente stradale, che ha salvato vite grazie alla sua scelta di donare gli organi. Questo processo organizzativo coinvolge diversi centri trapianti italiani e il centro regionale di Palermo, guidato da Giorgio Battaglia.

