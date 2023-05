Nuovo decesso sospetto a Palermo: un altro clochard trovato morto

Tragico ritrovamento a Palermo: corpo senza vita in via Oreto.

Un corpo senza vita, molto probabilmente di un clochard, è stato trovato a Palermo nel primo pomeriggio di ieri. L’uomo sarebbe morto a causa di un malore, in via Oreto, a pochi passi dalla stazione.

Non sono ancora state fornite le generalità della vittima. Il corpo è stato trovato disteso su un marciapiede all’ingresso di un bar di fronte alla chiesa di Sant’Antonio, notato da alcuni passanti, che hanno poi dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e il personale medico del 118. Sono in corso le indagini per identificare l’uomo e accertare le cause del decesso. Secondo le prime testimonianze raccolte, l’uomo sembrava essere un senza fissa dimora che frequentava spesso la zona.

La scoperta del corpo ha suscitato commozione e preoccupazione tra i residenti e i commercianti del quartiere. Questo episodio riapre il dibattito sulla situazione dei senzatetto a Palermo e sulla necessità di fornire maggiori servizi e sostegno a chi vive in condizioni di estrema precarietà.

Le autorità competenti sono impegnate nella risoluzione del caso e nella ricerca di eventuali testimoni. Si auspica che l’identità dell’uomo venga presto stabilita e che si faccia chiarezza sulle cause del suo decesso.

© Riproduzione riservata.