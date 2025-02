Chiusa per lavori la S.S. 113 a Gioiosa Marea dal 17 febbraio al 31 maggio

L’Anas ha disposto la chiusura temporanea di un tratto della Strada Statale 113 “Settentrionale Sicula” nel territorio di Gioiosa Marea con l’ordinanza n. 29/2025/CT. Il provvedimento, valido dalle ore 00:00 del 17 febbraio 2025 fino alle ore 24:00 del 31 maggio 2025, è stato adottato per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria necessari alla protezione del piano viabile e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Gli interventi interesseranno il segmento compreso tra il chilometro 83+800 e il chilometro 85+850, nello specifico tra la Galleria Calavà 1 e la Galleria Calavà 2. L’azienda incaricata dei lavori, il Consorzio Stabile Impregemi S.C.R.L., eseguirà operazioni di consolidamento del versante roccioso al chilometro 85+450, oltre alla messa in sicurezza del corpo stradale, alla riparazione dei muretti danneggiati e al rifacimento della segnaletica orizzontale, verticale e marginale.

A causa della necessità di impiegare mezzi e attrezzature operative lungo l’intero tratto coinvolto, il traffico sarà completamente interdetto per l’intera durata dei lavori.

Per garantire la viabilità alternativa, il traffico verrà deviato sulla Strada Provinciale 135ter o, in alternativa, sull’Autostrada A20. La segnaletica sarà predisposta per informare gli utenti della modifica al percorso, mentre il rispetto dell’ordinanza sarà garantito dalle autorità competenti in conformità all’articolo 12 del Codice della Strada.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁