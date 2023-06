Twirling a Patti: un successo con oltre mille partecipanti da tutta Italia

La Sicilia punta a diventare un punto di riferimento per il Twirling italiano con l’organizzazione di futuri eventi.

Grande successo per il Twirling a Patti: un evento epico nel panorama nazionale dello sport acrobatico italiano, con oltre mille partecipanti provenienti da diverse regioni. Il Pala Serranò di Patti (Me) è stato il palcoscenico di questa straordinaria manifestazione, che ha ospitato il campionato italiano di serie B/C e le fasi finali della Coppa Italia.

L’organizzazione impeccabile è stata resa possibile grazie alla passione e alla competenza del Comitato Sicilia, guidato da Roberto Arsì e supportato da Rosy Gibilisco, figure di spicco nel mondo del Twirling in Sicilia. Il presidente della Federazione Nazionale, Gianfranco Porqueddu, ha elogiato l’evento e ha sottolineato il ruolo determinante dell’amministrazione comunale di Patti, con il sindaco Gianluca Bonsignore e l’esperto in materia sportiva Francesco Nardi.

La grande partecipazione e l’entusiasmo dimostrato dai volontari hanno superato ogni aspettativa, dissipando i dubbi di coloro che temevano difficoltà organizzative. L’evento ha riaffermato il Twirling come una disciplina di rilevanza nazionale, e il presidente Porqueddu ha già annunciato l’intenzione di portare in Sicilia almeno un importante evento all’anno a partire dal 2024, restituendo così all’isola la centralità che merita nel panorama twirling italiano. L’obiettivo ambizioso è quello di organizzare una gara del campionato di serie A.

Roberto Arsì, presidente della Federazione Regionale, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento, che ha coinvolto atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da tutta Italia. L’organizzazione impeccabile è stata possibile grazie all’impegno dei volontari del Comitato Sicilia e al supporto di società regionali che hanno contribuito al successo dell’evento.

L’apprezzamento del presidente della Federazione Nazionale per l’organizzazione è motivo di grande gioia, e la possibilità di ospitare una gara di serie A il prossimo anno rappresenta un’opportunità unica per promuovere l’eccellenza del Twirling italiano in Sicilia. Patti è già considerata una location ideale per futuri eventi, grazie alla disponibilità e all’assistenza offerte dall’amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata.