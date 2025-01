Progetto GenerArti, educazione emotiva e creatività in mostra

Si terrà giovedì 23 gennaio, dalle 9.30 alle 13.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la giornata conclusiva del progetto “GenerArti”. L’iniziativa, promossa dall’I.I.S. Verona Trento con il sostegno della Regione Sicilia, mira a favorire la consapevolezza emotiva, le pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere attraverso percorsi educativi e creativi. L’evento sarà moderato dalla giornalista Rachele Gerace e vedrà la partecipazione del Sindaco di Messina, Federico Basile, dell’Assessora alle Pari Opportunità, Liana Cannata, della Dirigente Scolastica Simonetta Di Prima, del Prof. Clemente Cedro dell’Università degli Studi di Messina e di altre figure di rilievo legate al progetto.

“GenerArti” rientra nell’iniziativa regionale “Arte. Di ogni Genere”, che coinvolge istituzioni scolastiche siciliane per educare alla legalità e al rispetto delle differenze di genere, ponendo particolare attenzione alla violenza sulle donne. Il progetto ha coinvolto circa ottocento studenti dei sei indirizzi dell’I.I.S. Verona Trento in attività curate da esperti esterni, tra cui psicologhe, arteterapeute, un’avvocata, un’operatrice di centri antiviolenza e una giornalista. Gli studenti dell’indirizzo “Grafica e Comunicazione” hanno inoltre realizzato materiali creativi come locandine, fumetti e cortometraggi, destinati alla campagna di sensibilizzazione prevista come esito finale.

Tra i responsabili e collaboratori del progetto figurano la prof.ssa Eliana Bottari, le tutor Antonella Donato e Ivana Risitano, oltre a esperti come le psicologhe Marzia Di Mento, Sabrina Laganà e Rosina Mandalari, le arteterapeute Claudia Bertuccelli, Giorgia Garibaldi e Giovanna Manetto, e l’avvocata Claudia Bellomo. Il Dipartimento di Grafica e Comunicazione è stato coordinato dal prof. Stefano Bottari, affiancato da cinque docenti specializzati.

Durante l’evento conclusivo verranno presentate le attività realizzate e la campagna di sensibilizzazione creata dagli studenti, inaugurando una riflessione collettiva sul tema dell’educazione affettivo-emotiva. La giornata comprenderà una tavola rotonda intitolata “GenerArti: quando la consapevolezza genera amore e disarma la violenza”.

