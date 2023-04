A Gioiosa Marea “La Protezione Civile va a scuola”

L’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea ha partecipato con entusiasmo al progetto “La Protezione Civile va a scuola”. L’iniziativa, coordinata dalla Prof.ssa Marzia Mancuso, è stata realizzata dal Sistema di Protezione Civile in collaborazione con le Associazioni di Volontariato con le quali il Comune ha stipulato una convenzione di collaborazione sia in tempo ordinario sia nelle fasi di emergenza.

La finalità del progetto è quella di diffondere la cultura della protezione civile, che significa conoscenza del proprio territorio, dei rischi, delle misure di previsione e prevenzione che vengono messe in atto e quindi anche la conoscenza dei comportamenti da adottare in caso di emergenza. In questo modo i giovani possono avvicinarsi a problematiche che in caso di un’emergenza possono coinvolgere tutta la comunità.

L’iniziativa ha avuto il convinto sostegno degli insegnanti e ha registrato l’entusiastico coinvolgimento dei ragazzi. Oltre al Dirigente scolastico Prof. Leon Zingales, che ha voluto fortemente questa giornata anche perché è autore di numerose pubblicazioni sulla gestione della sicurezza nel sistema scolastico, erano presenti il Sindaco di Gioiosa Marea Dott.ssa La Galia con l’assessore Giosuè Giardina, l’Arch. Livoti in rappresentanza del Dipartimento Regionale Protezione Civile ed i Rangers.

Il progetto, iniziato a Gioiosa Marea, continuerà il 4 maggio a Piraino. Queste esperienze possono aiutare i giovani ad aumentare il loro senso civico, il loro amore per il territorio in cui vivono e il loro interesse quindi a che questo venga sempre salvaguardato dai vari rischi a cui è sottoposto.

Al termine dell’incontro è avvenuta, a sorpresa, una prova di evacuazione che ha meravigliato gli esperti presenti per la precisione del protocollo utilizzato e per la perizia dimostrata da alunni e personale tutto.

