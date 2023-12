Un viaggio nella tradizione: Il Presepe Vivente di Brolo

Il Comune di Brolo è lieto di annunciare l’attesissimo evento annuale del Presepe Vivente, in programma per il 17 Dicembre alle 16:30, con partenza dalla ristrutturata Piazza Roma. Questo evento offre una rappresentazione dal vivo della >Natività e delle consuetudini natalizie, immergendo sia i residenti che i visitatori nella ricca storia e cultura della nostra città.

Il Presepe Vivente di Brolo non è una semplice rappresentazione; è un viaggio nel passato e nelle tradizioni. Dopo l’inaugurazione di Piazza Roma alle 16:30, i partecipanti saranno condotti in un itinerario affascinante attraverso le pittoresche strade del centro storico di Brolo, dove saranno testimoni di scene viventi che narrano la Natività e rivivono la magia del Natale in un contesto storico e culturale unico.

Questa straordinaria manifestazione è frutto dell’impegno e della dedizione di numerosi volontari locali e artisti che si uniscono per creare un’esperienza indimenticabile per tutti. Ogni scena del Presepe Vivente è stata curata con precisione per riflettere fedelmente la storia e le tradizioni, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente.

Il Presepe Vivente è più di una semplice celebrazione; è un’espressione della nostra comunità e un’opportunità per scoprire le radici profonde e la calorosa atmosfera di Brolo durante il periodo natalizio. Il Comune di Brolo invita famiglie, amici e appassionati di storia e tradizioni a partecipare a questo evento.

L’ingresso al Presepe Vivente è gratuito e aperto a tutti.

