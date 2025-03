Jacob Christian Schaffer inventa la lavatrice nel Settecento

ACCADDE OGGI – Il 28 marzo 1767 Jacob Christian Schaffer, studioso tedesco con interessi scientifici che spaziavano dalla botanica all’entomologia e all’ornitologia, realizzò un prototipo di macchina per il lavaggio dei panni, uno dei primi dispositivi meccanici destinati a questa funzione. L’invenzione venne illustrata nel documento redatto dallo stesso Schaffer, intitolato Die bequeme und höchstvortheilhafte Waschmaschine, traducibile come La lavatrice comoda e molto vantaggiosa, che descriveva in dettaglio le caratteristiche tecniche e l’utilità dell’apparecchio.

Il dispositivo elaborato da Schaffer rappresentava una significativa innovazione per l’epoca, in quanto cercava di migliorare le condizioni e l’efficienza del lavaggio manuale, riducendo lo sforzo fisico e il tempo richiesto per la pulizia degli indumenti. L’opera si inserisce in un contesto di fermento scientifico del XVIII secolo, nel quale le applicazioni pratiche delle scienze naturali cominciavano ad avere un impatto concreto sulla vita quotidiana.

Schaffer, già noto per i suoi contributi nel campo dell’ornitologia e della classificazione delle specie, dimostrò con questa invenzione un interesse per le implicazioni tecnologiche della ricerca, introducendo un’idea che sarebbe stata sviluppata ulteriormente nei secoli successivi fino alla moderna lavatrice. Il suo scritto documentava con precisione l’architettura della macchina, le modalità d’uso e i benefici pratici, fornendo una base teorica e progettuale che prefigurava l’evoluzione della tecnologia domestica.

Attraverso questa iniziativa, Jacob Christian Schaffer contribuì a tracciare una delle prime tappe nella storia dell’automazione domestica applicata al lavaggio, lasciando un segno anche al di fuori degli ambiti accademici che avevano fino ad allora contraddistinto la sua attività.

