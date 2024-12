Barone Romeo di Patti, ospedale d’eccellenza per neonati e madri

Le Unità Operative Complesse (UOC) di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) e Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Barone Romeo” di Patti si distinguono come centri di eccellenza per la sanità regionale. Questi reparti servono la fascia tirrenica tra Messina e Palermo, garantendo assistenza avanzata in casi di gravidanze ad alto rischio.

La Terapia Intensiva Neonatale, diretta dalla dott.ssa Caterina Cacace, è stata premiata per il servizio di trasporto neonatale e per la collaborazione con l’Unità di Ostetricia, diretta dalla dott.ssa Lili Maria Klein, il secondo Punto Nascita della provincia di Messina. In dieci anni, presso questa struttura sono nati 10.000 bambini, inclusi parti multipli, tra cui un parto quadrigemino. Ai neogenitori vengono offerti servizi come il “Bonding”, che favorisce il legame precoce tra genitori e neonati.

La UOC di Ostetricia e Ginecologia si distingue per la prevenzione e diagnosi delle patologie femminili e per la chirurgia ginecologica. È inoltre riconosciuta come “Ospedale Bollino Rosa” dal 2016 per i servizi dedicati alla salute delle donne. La struttura organizza corsi di formazione per il personale e offre stanze dedicate alle pazienti provenienti da località disagiate.

La TIN dispone di apparecchiature avanzate per il trattamento neonatale, come ventilatori meccanici, apparecchi per ossido nitrico e monitoraggio cerebrale. È anche un punto di riferimento per il Sistema di Trasporto d’Emergenza Neonatale, gestendo trasferimenti critici e fornendo follow-up polispecialistici per i neonati dimessi.

L’associazione Remì Onlus sostiene il reparto con donazioni, iniziative e supporto psicologico per le famiglie. Ogni anno celebra la Giornata Mondiale della Prematurità con eventi riconosciuti a livello nazionale. Il Direttore Generale dell’ASP, Giuseppe Cuccì, ha sottolineato l’importanza di questi reparti, definendoli “motivo di orgoglio per tutta l’azienda”.

