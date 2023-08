Festa non autorizzata di quasi 1000 partecipanti, sequestro e denunce

Sequestro in Sicilia e denunce per tre persone.

Indagati per attività illegali e sequestro in villa in Sicilia: festa non autorizzata quasi 1000 partecipanti. Carabinieri agiscono durante la notte di ferragosto.

Tre individui sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo dai Carabinieri della Stazione di Terrasini. Le accuse includono l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, trattenimenti danzanti senza licenza e somministrazione non autorizzata di cibo e bevande.

I militari della Compagnia di Carini, durante una pattuglia straordinaria in occasione della notte di ferragosto, hanno scoperto una festa da ballo in corso in una villa di proprietà di uno dei deferiti. La festa, organizzata senza alcuna autorizzazione, ha attratto circa 1000 partecipanti e si è avvalsa di pubblicità sui social media.

Gli organizzatori avrebbero servito cibo e bevande alcoliche durante l’evento non autorizzato. Le forze dell’Arma hanno agevolato il deflusso ordinato dei partecipanti, ricevendo rinforzi dalle città vicine. La strumentazione audio è stata confiscata.

