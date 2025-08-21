Calderone: “Criticità inaccettabili al reparto Ostetricia del Fogliani”

Il Presidente della Commissione Bicamerale per il contrasto dei disagi derivanti dall’insularità, On. Tommaso Calderone, ha indirizzato una richiesta formale all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina per sollecitare una verifica urgente delle condizioni del Reparto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Milazzo.

Secondo quanto riportato nella nota, diverse segnalazioni evidenziano criticità di natura strutturale e organizzativa. Tra le anomalie segnalate figurano stanze di degenza sprovviste di dispositivi essenziali, come i campanelli di chiamata, e la presenza di camere senza servizi igienici interni, con obbligo per le pazienti di utilizzare bagni comuni ubicati nei corridoi, dove risulterebbero collocati anche i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Criticità sono emerse anche nella collocazione delle sale travaglio e parto, descritte come posizionate in aree centrali del reparto, prive di ambienti riservati per la tutela della privacy delle gestanti. Si segnala inoltre l’utilizzo promiscuo di alcuni spazi, come una stanza adibita a farmacia che ospiterebbe anche parte dello spogliatoio del personale infermieristico, con implicazioni sul piano igienico e della riservatezza.

Particolare rilievo viene dato alla carenza di personale di supporto, che determinerebbe un aggravio di mansioni per il personale infermieristico, con conseguenze sulla qualità dell’assistenza erogata.

«Alla luce delle evidenze emerse, che qualora confermate assumerebbero una rilevante gravità – si legge nella nota – si chiede con urgenza l’adozione di misure immediate volte al ripristino di standard adeguati di sicurezza, igiene e dignità». La comunicazione è stata trasmessa anche al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore regionale alla Sanità.

