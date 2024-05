Debutto del Rigoletto al Teatro “Placido Mandanici” di Barcellona

Il Teatro “Placido Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto si prepara per un’attesa serata di gala con il debutto del capolavoro verdiano, Rigoletto, il prossimo 4 Maggio alle ore 21. Questo prestigioso evento si svolgerà nel principale Teatro della città del Longano.

L’opera in tre atti, tratta dal dramma di Victor Hugo, vedrà protagonisti di rilievo internazionale. Il baritono messicano Carlos Almaguer interpreterà il ruolo eponimo, mentre il tenore siciliano Enea Scala darà vita al seducente Duca di Mantova. Maria Francesca Mazzara incarnerà la giovane e innocente Gilda.

Il cast sarà completato da Ellero D’Artegna nel ruolo di Sparafucile, Licia Toscano in Maddalena, Riccardo Bosco per Monterone, Federico Parisi in Borsa, Alberto Munafò in Marullo, Marco Tinnirello in Ceprano, Leonora Ilieva in Giovanna e Tiziana Fiorito nel personaggio della Contessa.

Questo evento segna il ritorno del melodramma nel Teatro dedicato al noto musicista siciliano Placido Mandanici, dopo due anni di assenza.

La produzione, diretta da Salvo Dolce con il contributo del balletto di Pietro Gorgone, sarà accompagnata dal prestigioso Coro Lirico Siciliano e dall’Orchestra del Teatro comunale “Francesco Cilea”.

Il giovane direttore d’orchestra, Alfredo Salvatore Stillo, esprime la sua gioia per dirigere questo capolavoro e collaborare con il Coro Lirico Siciliano, con l’obiettivo di offrire una nuova interpretazione senza stravolgere la tradizione.

