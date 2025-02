Olly trionfa al Festival di Sanremo 2025 con «Balorda Nostalgia»

di Maria Cristina Miragliotta – Olly conquista il primo posto al Festival di Sanremo 2025 con il brano «Balorda Nostalgia», superando Lucio Corsi, classificatosi secondo con «Volevo essere un duro». La finale ha riservato momenti di tensione, tra cui le proteste del pubblico per il settimo posto di Achille Lauro con «Incoscienti giovani» e il sesto di Giorgia con «La cura per me». La cinquina finale ha visto protagonisti Brunori Sas con «L’albero delle noci», Fedez con «Battito», Olly con «Balorda Nostalgia», Lucio Corsi con «Volevo essere un duro» e Simone Cristicchi con «Quando sarai piccola».

Brunori Sas si aggiudica il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo, mentre Simone Cristicchi riceve il Premio Giancarlo Bigazzi per la Miglior Composizione Musicale. Il Premio della Critica Mia Martini va a Lucio Corsi, che ottiene 40 voti, seguito da Simone Cristicchi con 25 e Brunori Sas con 11.

La serata si è aperta con le parole di Carlo Conti, che ha sottolineato il successo dell’edizione, evidenziato dal 70,8% di share raggiunto durante la serata delle cover. Gabry Ponte ha portato energia all’Ariston con il brano «Tutta l’Italia», mentre l’ospite d’onore Antonello Venditti ha ricevuto il premio alla carriera. L’artista ha emozionato il pubblico con «Amici Mai» e «Ricordati di Me», accolto da un’ovazione generale.

Tra i momenti più significativi, le esibizioni di Francesca Michielin con «Fango in Paradiso», Bresh con «La tana del granchio» e Rocco Hunt con «Mille Vote Ancora». Marcella Bella ha dedicato «Pelle Diamante» alle donne, mentre Kekko Silvestre dei Modà ha reso omaggio all’amico scomparso con «Non ti dimentico». Tony Effe ha scelto di esibirsi con un rosario al polso, mentre Fru dei The Jackal ha sorpreso il pubblico ballando durante la performance dei The Kolors.

L’atmosfera si è accesa con le esibizioni di Achille Lauro, i Coma_Cose e Giorgia, che hanno chiuso la serata con grande intensità.

