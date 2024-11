Agroalimentare siciliano protagonista al Taormina Food Expo

Si è conclusa l’edizione 2024 del Taormina Food Expo, svoltasi dal 21 al 24 novembre presso il Palazzo dei Congressi di Taormina. Organizzato dalla Cna Sicilia, con il supporto dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e il patrocinio dell’Assessorato Regionale al Turismo e del Comune di Taormina, l’evento ha registrato un’ampia partecipazione.

Il taglio del nastro inaugurale, avvenuto giovedì, ha visto protagonisti Nello Battiato e Piero Giglione, rispettivamente presidente e segretario della Cna Sicilia, affiancati da figure istituzionali come il sindaco di Taormina Cateno De Luca, l’assessore Salvatore Barbagallo, il ministro maltese Anton Refalo e il presidente del Parlamento maltese Angelo Farrugia.

La manifestazione ha coinvolto migliaia di visitatori, attratti dagli stand delle oltre 50 aziende dell’agroalimentare siciliano e maltese. Tra gli eventi più seguiti, gli show cooking, con chef siciliani e maltesi che hanno valorizzato la cucina tradizionale, e i talk sulla dieta mediterranea, animati da esperti e rappresentanti istituzionali.

Spazio anche alla cultura con la rubrica “Il gusto dei libri”, dove sono stati presentati i romanzi “L’ultimo presagio” di Salvo Toscano e “Le pentole del diavolo” di Gerardo Rizzo, oltre a un talk dedicato al centenario di Andrea Camilleri, previsto per il 2025.

Gli incontri b2b, organizzati dalla CNA Nazionale e dall’agenzia Ita/Ice, hanno rappresentato un’opportunità per le aziende di interfacciarsi con numerosi buyers internazionali. Come sottolineato da Tindaro Germanelli ed Enzo Di Stefano, responsabile e presidente della Cna agroalimentare Sicilia, l’obiettivo è promuovere l’eccellenza siciliana non solo attraverso l’esposizione, ma trattando temi come ambiente, salute e stili di vita.

L’evento rientra nel programma “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025”, che punta a ottenere la certificazione Stg per nove piatti tipici siciliani, già presentati nell’edizione 2023 del Taormina Food Expo.

Dario Costantini, presidente della Cna nazionale, ha ribadito l’importanza di Taormina per il sistema CNA, sottolineando come la Sicilia sia al centro di un progetto per valorizzare la gastronomia italiana, legando i piatti tradizionali alle materie prime locali.

